Удар Вооруженных сил России, который наносился по украинской территории, — это систематическая плановая работа по демилитаризации Украины, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее в Минобороны объявили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Атака велась с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного, морского базирования.

«Это систематическая плановая работа по демилитаризации Украины. Это за то, что они творят на нашей земле. Мы наносим удары чисто по военным объектам, а они уничтожают наших детей, разрушают школы и гражданские объекты Анатолий Матвийчук полковник в отставке», —, военный эксперт. «Сегодня в ответ за это были уничтожены полностью производственные цеха так называемого завода "Радионикс". Он выпускал ракеты "Фламинго", Fire Point. Кроме того, там производились запчасти и некоторые несущие части для "Нептун", это морская ракета, и были нанесены удары в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Киевской областям по базированию авиации, складам с боеприпасами. В Полтавской области был взорван склад с боеприпасами», — сказал Матвийчук.

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Россия продолжает осуществлять демилитаризацию и находится в постоянном контакте с неприятелем, отметил полковник.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что сегодняшний удар возмездия был крайне эффективным.