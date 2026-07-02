В Запорожье поврежден логистический центр "Новой почты"

Логистический центр "Новой почты" получил значительные повреждения в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.

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"Поврежден терминал логистической компании", - написал он в своем Telegram-канале и выложил фото, на котором видно значительные разрушения и поднимающийся над комплексом столб черного дыма.

Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по логистическим центрам "Новой почты", работающим в интересах ВСУ. В частности, в июне был поражен подобный объект в районе города Сумы, который использовался для хранения БПЛА.