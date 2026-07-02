FT заявило, что Европа стремится использовать оборонный потенциал Турции

Эксперты британского издания FT утверждают, что европейские страны хотели бы использовать оборонный потенциал Турции.

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Интерес к Турции, как говорится в публикации, отчасти обусловлен опасениями, что США откажутся от предоставляемого Европе "зонтика безопасности".

Американский президент Дональд Трамп говорил, что США допускают возможность выхода из Североатлантического альянса.

Также США предприняли ряд действий по сокращению военного присутствия в Европе.