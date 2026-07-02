Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Украина намеренно медлит с эвакуацией тел своих погибших солдат из приграничья. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Дандыкин прокомментировал новости о потерях, которые пограничники ВСУ понесли в селе Бучки Черниговской области. Военный заявил, что тела украинцев остаются на месте месяцами, хотя возможность забрать их у украинской стороны есть. Источник ТАСС в российских силовых структурах рассказал со ссылкой на родственников погибших, что тела солдат лежат в заброшенных домах.

Дандыкин утверждает, что командование ВСУ игнорирует даже санитарную угрозу, которая сильно возрастает в текущих погодных условиях. Он подчеркнул, что сейчас стоит сильная жара, превышающая 30 градусов.

«Вы видим их отношение к людям. Они эвакуировали 14 сёл в приграничье, а тела бросают. Это дорога в один конец», - заявил военный.

Такой подход Дандыкин связал с финансовыми махинациями в ВСУ и нежеланием выплачивать компенсации родственникам. По его информации, погибших военнослужащих массово записывают в списки «пропавших без вести», чтобы скрыть реальные масштабы потерь ВСУ и сэкономить на выплатах.

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Дандыкин добавил, что ВС РФ собирают тела погибших украинских военных на подконтрольной территории и организуют их передачу в рамках обменов. По словам эксперта, Киев неохотно идет на эти процедуры.