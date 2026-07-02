Bloomberg сообщило о возможном применении Украиной собственной дальнобойной ракеты

Украина могла впервые применить дальнобойную ракету собственного производства для удара по России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Украина, возможно, применила свою первую баллистическую ракету», — сказано в материале.

Журналисты сделали такой вывод из заявлений Минобороны России, опубликованных ТАСС. 1 июля в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности.

27 июня появилась информация, что Украина готовит запуск дальнобойной баллистической ракеты FP-9, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М». Изготовлением этого вида оружия занимается компания Fire Point.