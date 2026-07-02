Расчет беспилотников «Молния» полка морской пехоты ВС РФ уничтожил пункт управления дронами ВСУ на добропольском направлении. Как рассказали «Известия», объект располагался в частном доме в пригороде Доброполья.

Координаты цели оперативно выявили на командном пункте взвода БПЛА. Российские военные рассказали «Известиям», что этот командный пункт служит главным узлом боевой работы батальона морской пехоты. Отсюда круглосуточно координируются вылеты, контролируются точки и организуется снабжение: на передовую доставляют продукты, медикаменты, горючее и сами беспилотники.

«Идет непрерывная работа 24/7», - подчеркнул командир взвода, военный с позывным «Бизон».

На месте развернута полевая мастерская, где собирают и ремонтируют технику. Инженер с позывным «Мага» занимается подготовкой снарядов для боевых вылетов и сборкой аппаратов. По его словам, эти беспилотники выполняют самые разные задачи: от разведки до помощи пехоте и оперативной доставки лекарств. Скорость работы здесь высокая - техник с позывным «Пекарь» рассказал, что на сборку одного дрона уходит всего около 10-15 минут.

Большое внимание военные уделяют прошивке электроники и безопасности при запусках. Перед каждым стартом они тщательно оценивают обстановку и проверяют воздух.