Минобороны выпустило заявление о массированном налете дронов на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России почти две сотни дронов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) с 8:00 до 20:00 сбили 188 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны уничтожались над Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Владимирской, Тверской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Крымом, и Московским регионом.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 3 июля системы ПВО сбили над регионами России 155 украинских беспилотников. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.