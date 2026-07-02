Секретная операция ВС РФ смогла сломить контрнаступление ВСУ и истощить подразделения. О ходе боев в зоне спецоперации рассказал «Царьград».

Выбивание логистики ВСУ

В районе северной окраины Константиновки была поражена штурмовая техника ВСУ. Поражение колонны указывает, что ВС РФ удерживают маршрут под постоянным огневым контролем и оперативно работают по любой выявленной технике. Аналогичная ситуация складывается и на логистическом плече через Алексеево-Дружковку и Дружковку.

На добропольском направлении российские военные сломили контрнаступательный порыв противника, восстановили контроль над рядом территорий и продвигаются дальше. Северо-восточнее Доброполья продвижение между Кутузовкой и Анновкой, выход к платформе «Облачный», бои за Кутузовку и посадки в направлении Рубежного, Золотого Колодезя и Кучеров Яра. Южнее идут бои в северной части Белицкого, а западнее Белицкого штурмовики продвинулись по посадкам в направлении Светлого.

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Тайная операция

На гуляйпольском направлении ВСУ уже более двух месяцев ведут серию наступательных операций, перебрасывая не только всевозможные подразделения с других участков, но и, по данным экспертов, задействовав стратегический резерв. Цель накатов — вернуть оборонительную линию вдоль реки Гайчур.

«Значительных успехов удалось добиться лишь на одном участке возле населенного пункта Верхняя Терса, где ВСУ продвинулись на несколько километров. Украинское командование рассчитывало на более заметные результаты, особенно учитывая протяженность линии фронта в районе Любицкого. Однако в населенных пунктах Косовцево, Риздвянка и Воздвижевка продвижения не удалось», — заявил полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк.

По его оценке, в этот момент положение ВС РФ в районе оставалось «угрожающе опасным», однако ситуацию спасла тайная операция. Неожиданные контратаки были направлены по флангам наступающих бригад ВСУ в районах Лесного и Ровного. Украинские боевики оказались истощены непрерывными накатами, а их маршруты выдвижения от ближайших пунктов были сильно растянуты.

В результате ВС РФ не только установили контроль над двумя важными населенными пунктами, но и в очередной раз окружили ВСУ. В тяжелой ситуации оказались подразделения 5-й отдельно-штурмовой бригады украинской армии в районе Воздвижевки.