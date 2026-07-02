Генерал поставил жирную точку в спорах о новой мобилизации в РФ

В России на сегодняшний день нет предпосылок для проведения мобилизации, а плановые учения «проводятся везде, постоянно, независимо от того, воюет страна или нет». Об этом заявил «Царьграду» депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Ранее в городе Волжском Волгоградской области прошли учения представителей мобилизационных структур из различных субъектов Южного федерального округа. Были развернуты учебные объекты: предварительный пункт сбора граждан, подлежащих призыву, участки для выдачи повесток, а также штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий.

По словам генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева, плановые учения и проводятся «независимо от того, воюет страна или нет».

«Если бы Верховному [главнокомандующему] необходимо было провести мобилизацию – он бы ее провел. Сегодня к этому предпосылок я не вижу. Поэтому я бы все эти разговоры о мобилизации закончил. Они сегодня точно не вовремя», - подчеркнул парламентарий.

В Госдуме отвергли заявления о новой мобилизации в России

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена в России осенью 2022 года. По официальным данным, в армию тогда призвали около 300 тысяч человек, состоявших в запасе. После этого Россия перешла исключительно на добровольный принцип комплектования вооруженных сил в зоне спецоперации.