Сдача в плен и попытки прорыва: российские военные зачищают Красный Лиман в ДНР

Российские военные зачищают Красный Лиман в ДНР от украинских боевиков, которые сдаются в плен или прячутся по подвалам. Как сообщает aif.ru, об обстановке в городе рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

По его словам, российские подразделения уже установили контроль над большей частью Красного Лимана, однако там остаются украинские боевики и наемники, в том числе большое количество колумбийцев.

«Что касается женских подразделений, точно пока не известно, однако дроноводов, которыми они обычно являются, выводят в первую очередь», — добавил он.

Джерелиевский заметил, что боевики пока полностью не окружены, из-за чего могут попытаться сбежать через лесные массивы, однако с каждым часом шансов на это все меньше. Более того, даже после окончательной зачистки Киев не остановит попыток прорыва диверсантов.

«И пока не будет установлен полный контроль над всеми этими посадками, будут продолжаться попытки ВСУ объявить, что Красный Лиман еще якобы под контролем Киева», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что у боевиков остались три варианта: попытаться вырваться, сдаться в плен или принять смерть. При этом в плен они пока идут неохотно, поскольку боятся получить выстрел в спину. Кроме того, во время уличных динамичных боев договориться о сдаче не так и просто, а также опасно, причем для обеих сторон.