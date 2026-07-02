Напоминание триады: зачем США впервые за 40 лет создают ядерное оружие

За обновлением ядерной триады США могут последовать заявления о наращивании ядерного арсенала, сказал НСН Дмитрий Стефанович. Новые разработки ВМС США свидетельствуют о том, что ядерное оружие в современном мире остается важным вопросом военной безопасности, а наиболее интересная американская разработка - подводные лодки класса Columbia, заявил в беседе с НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

В рамках крупного обновления ядерного арсенала ВМС США модернизируют ракеты Trident II D5, стоящие на вооружении с 1990 года, пишет «Interesting Engineering» со ссылкой на программу стратегического планирования закупок американского флота. Как отмечает издание, в США также разработают новую боеголовку W93/Mk7. Стефанович не исключил, что за этим может последовать заявление о наращивании ядерного арсенала.

«На самом деле идет обновление всей американской ядерной триады. Что касается того, о чем пишут СМИ, это несколько странно, потому что вообще этот проект запущен в 2020 году. Гораздо важнее, что у них появятся новые подводные лодки класса Columbia. В целом ничего сверхъестественного не происходит, это нормальный процесс. Все мировые страны обновляют ядерные арсеналы. Другое дело, что также они, вероятно, будут его наращивать, хотя пока таких решений не принято. Это уже менее приятно, но опять же, ничего сверхъестественного», - сказал он.

По словам собеседника НСН, текущая модернизация ядерной триады США сигнализирует о том, что ядерное оружие остается вопросом безопасности для отдельной страны.

«Масштабная модернизация совершенно точно никак не связана с порогом применения ядерного оружия. Собственно, каких-то действующих ограничений уже не осталось. Что касается сигналов, текущая модернизация - просто напоминание всему мировому сообществу о том, что ядерное оружие остается вопросом военной безопасности, в том числе в таком регионе, как США», - объяснил он.

Срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) — последнего соглашения, которое ограничивало ядерные арсеналы двух стран, истек в феврале 2026 года, напоминает «Радиоточка НСН».