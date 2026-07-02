Мощная атака на Нижегородскую область: десятки БПЛА, погибший и разрушения

Мирный житель погиб при атаке украинских беспилотников на Нижегородскую область, четверо пострадали. Что происходит в регионе, в материале «Рамблера».

Ранее в Минобороны России сообщили, что сегодня ночью и утром над регионами России были перехвачено 327 украинских дронов, в том числе и в Нижегородской области.

Погибший и раненые

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что атака Вооруженных сил Украины отражается с ночи. Уже уничтожено 30 дронов и падение обломков «вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов».

«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку», — написал он.

Также, по словам главы региона, есть еще четверо пострадавших, им оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован.

С пострадавшими работают медики. Прошу всех сохранять спокойствие, в том числе и в интернет-пространстве. Ситуация находится на контроле, работа продолжается, отметил в свою очередь мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Градоначальник уточнил, что, по предварительной информации, локальные повреждения получила промышленная и жилая инфраструктура, ведется оценка последствий.

В Нижегородской области один человек погиб и четверо пострадали из-за атаки БПЛА

«Подумала, что гроза»

Жители Нижнего Новгорода и Кстова заявили о том, что проснулись рано утром из-за грохота, пишет nn.ru.

«Грохот сегодня был мощный, мы в 4 утра проснулись», — рассказала одна из жительниц Кстова.

Отчетливо шум был слышен и в Нижнем Новгороде в районе парка «Швейцария», в Кузнечихе и в Анкудиновском парке, отмечает издание.

«Кузнечиха. Проснулась в районе 4 утра — подумала, что гроза. Звук вдали, но вполне внятный. И стекла тоже подрагивали», — отметила местная жительница.

А живущая напротив парка Швейцария девушка рассказала, что около 4-5 утра «дрожали окна» из-за грохота.

По данным Росавиации, в целях безопасности в аэропорту Нижнего Новгорода временно вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Они были сняты в 10:28 утра.