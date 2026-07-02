ВС России поразили склад ГСМ, обеспечивавший поставки дизеля для Киева

Вооруженные силы России в ходе массированного удара по объектам на территории Украины поразили склад горюче-смазочных материалов «Киев-3», который, по данным Минобороны РФ, использовался для снабжения дизельным топливом воинских частей киевского гарнизона. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

© ГСЧС Украины

Как утверждает Минобороны, склад компании «Грандтерминал» принимал топливо с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский и обеспечивал им подразделения, отвечающие за противовоздушную оборону военных объектов. Кроме того, с этого объекта, по данным ведомства, дизельное топливо направлялось подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

Также, по информации Минобороны РФ, в ходе удара были поражены газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивавшие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Помимо этого, российское оборонное ведомство заявило о поражении предприятий, выпускающих ракетное вооружение, беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и комплектующие для военной техники, а также объектов топливно-энергетической инфраструктуры, транспортно-логистического центра и инфраструктуры военных аэродромов в нескольких регионах Украины.