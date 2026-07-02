Кличко: массированный удар был самым масштабным с начала СВО

Массированный удар Вооруженных сил России, о нанесении которого МО РФ сообщало сегодня, стал самым масштабным с начала специальной военной операции. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Самая массированная атака, самая масштабная», - сказал он в своем видеообращении.

Также отмечено, что в некоторых регионах Украины пропала электроэнергия. Это Киев, Сумская и Харьковская область, как отметили в компании «Укрэнерго». При этом наибольшее количество потребителей обесточенно именно в Сумской, уточнили украинские энергетики.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что среди пораженных объектов - киевское предприятие «Радионикс», выпускающее системы управления к ракетам «Фламинго». Также там производились компоненты к оперативно-тактическим ракетам «Файер Пойнт-7» и «Файер Пойнт-9», ракетам «Нептун-МД» и зенитным управляемым ракетам проекта «Клон».