Заявления о неэффективности российских систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне массированных атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются ложью. С таким тезисом выступил военный корреспондент Александр Коц. Его слова приводит «Царьград».

Российский военкор раскрыл подробности о работе ПВО. По его словам, большинство беспилотников ВСУ уничтожаются еще на дальних подступах к регионам России.

«Начиная с полуночи в Донецке я открываю окно, и просто слышно, как "мопеды" начинают лететь — это те самые дроны вглубь России. Тут же начинается стрельба, что-то сбивается, что-то проскакивает, сбивается в Ростовской области, в Тульской, в Орловской», — указал Коц.

Таким образом, на подлете к Москве ПВО сбивает лишь остатки украинских дронов. Из этого можно сделать вывод, что эффективность российских систем противовоздушной обороны составляет 97-99 процентов, заявил военкор.

Ранее Коц заявил, что атаки ВСУ на Москву стали умнее, мощнее и злее. По его словам, раньше Украина выпускала в сторону Москвы летательные аппараты с небольшой боевой частью. Теперь же российским средствам ПВО приходится сталкиваться с новой тактикой противника.