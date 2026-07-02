В России появится «красная кнопка» для БПЛА

«Красная кнопка» для беспилотников появится в России. Как сообщает «Ведомости», она сможет принудительно останавливать гражданские беспилотники в экстренной ситуации.

Разработкой занимались АО «Глонасс» и ГК «Элемент». Как рассказал гендиректор «Глонасс» Алексей Райкевич, технология может использоваться для беспилотников всех типов — на земле, на воде и в воздухе.

Сама по себе «красная кнопка» будет работать за счет трекера с программно-аппаратным комплексом «Звезда». При чрезвычайных ситуациях или нарушении беспилотником границ полета власти и системы антидроновой защиты через систему «ЭРА-Глонасс» и встроенный в трекер чип смогут передать на беспилотник команду о принудительной безопасной посадке, уточнил Райкевич.

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Эксперты считают, что объем вложений в подобную систему может исчисляться сотнями миллионов рублей. Оснащение БПЛА подобными системами определяется постановлением правительства, однако аналогичных разработок не велось, поскольку в рамках соответствующего постановления «Глонасс» занимается бортовой электроникой фактически единолично.