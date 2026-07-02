Боец Саян: российские FPV-дроны сорвали ротацию подразделений ВСУ под Сумами

Расчёты ударных FPV-дронов российской группировки войск «Север» сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в Сумской области, заявил командир взвода БПЛА с позывным Саян.

По словам военного, противник пытался выдвинуться к линии боевого соприкосновения на двух квадроциклах, доставляя личный состав и боеприпасы.

Саян рассказал РИА Новости, что технику обнаружили операторы разведывательных беспилотников, после чего расчёты ударных FPV-дронов уничтожили оба квадроцикла.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска атаковали логистические центры ВСУ в Новой Одессе в Николаевской области Украины.