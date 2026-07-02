Расчеты ударных беспилотников сорвали попытку проведения ротации подразделений Вооруженные сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА группировки войск «Север» с позывным Саян.

«Противник группой из двух квадроциклов осуществил попытку выдвинуться к линии боевого соприкосновения с личным составом и боеприпасами на Сумском направлении», - пояснил он.

По словам Саяна, это обнаружили разведывательные БПЛА, передали информацию, и расчеты ударных FPV-дронов уничтожили оба квадроцикла.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Север» уничтожили в июне более 400 украинских военнослужащих на харьковском направлении. Начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным Карта пояснил, что операции велись как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу. Передвижения войск и попытки ротации фиксировала воздушная разведка.