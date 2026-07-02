ВС РФ поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы для ракет «Фламинго»

Российские военнослужащие во время массированного удара возмездия поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и Fire Point. Об этом в четверг, 2 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

© Минобороны РФ

— Поражены в городе Киеве: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» — ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет — проект «Клон», — сказано в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины, а также на их способность противостоять системам ПВО.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили хранилище газа, используемое в интересах украинской стороны, в районе города Запорожье, в результате пожара уничтожено до 25 емкостей с газом, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

2 июля министерство заявило, что российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар, поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В СМИ назвали соответствующий удар одним из самых массированных за последнее время. По некоторым данным, военные РФ использовали беспилотники «Герань-3», а также гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», баллистические ракеты «Искандер-М» и ракеты Х-101.