Ядерные «грибы» уже не пугают: Украина «прогревает» тему расширения конфликта

Ситуация вокруг Белоруссии ушла в менее публичную плоскость, но совсем не разрешилась. Как сообщает «Царьград», Украина продолжает агрессивные действия, а ее союзники на Западе изучают возможные ответы Москвы на атаки по союзнику.

«Обмен» ударами

В ночь на 1 июля в мониторинговых каналах появилось сообщение о вторжении дронов ВСУ в воздушное пространство Белоруссии. Почти сразу за этим появилось сообщение об ответных пусках «Искандеров» с белорусской территории. Вскоре эти новости были опровергнуты самими мониторингами.

Событие произошло на фоне заявления главкома ВСУ Александра Сырского, который прозрачно намекнул на уничтожение ретранслятора, якобы установленного на территории Белоруссии для управления «Геранями». По его словам, накануне произошло включение одного ретранслятора, однако больше Белоруссия «не будет их включать».

«Я не могу вам все рассказать. Я думаю, что они поймут, что этого делать не стоит, скажем так. У нас много всего. У нас есть опыт, у нас есть обученные расчеты, у нас есть подготовленные войска. То есть у нас есть все для того, чтобы не бояться действий в этом направлении и обеспечить, ну, по крайней мере, сделать невозможным использование БПЛА противника, полеты именно вдоль границы», — сказал Сырский в ответ на уточняющий вопрос журналиста.

Все это позволяет предположить, что стороны могли обменяться ударами, однако пока предпочли не выносить ситуацию на публику. Однако видно, что тема возможного конфликта «прогревается» со стороны Киева.

Возможно ли наступление?

В конце июня американское издание The Wall Street Journal сообщало, что Россия через своего посла в Белоруссии пытается подвигнуть республику на вступление в конфликт. Утверждалось, что территория страны может использоваться как для удлинения фронта против Украины, так и для операции Польши и стран Прибалтики с целью сковать силы НАТО, ограничив объемы помощи для ВСУ.

Удар по Украине с территории Белоруссии обсуждался на Западе еще до начала СВО. Считается, что это позволило бы завязать бои на Волыни, поставив под угрозу Львов как транспортный узел. Кроме того, возникает угроза Ровенской АЭС, на фоне чего Киеву придется задуматься, стоит ли дальше обстреливать Запорожскую АЭС, или же станции должны остаться за рамками боевых действий. Открывается и теоретическая возможность наступления на Киев и Житомир с севера.

Сырский считает, что сейчас ни тот ни другой вариант не актуальны. Он подтвердил, что наступление на Киев с территории Белоруссии чрезвычайно сложно из-за обширных болот в Припятском Полесье. Кроме того, украинская разведка не видит концентрации ВС РФ в Белоруссии. Удар через Чернобыльскую зону он считает также маловероятным.

Колоссальные потери под Сумами толкнули ВСУ на один шаг

Ядерные «грибы» уже не пугают

Отвечая на ультиматумы Зеленского, МИД Белоруссии заявлял, что на вторжение Минск ответит «применением всего своего потенциала», который включает комплексы «Орешник» и «Искандер». Они способны доставлять ядерные заряды. Глава МИД России Сергей Лавров напоминал, что между Москвой и Минском действует соглашение о гарантиях безопасности, и в случае необходимости Россия предпримет все меры для защиты союзника.

В Киеве и на Западе эти заявления были расценены как готовность России применить ядерное оружие или разрешить Минску нанести удар. В последнем случае Белоруссия стала бы «ядерным прокси» России, приняв на себя все политические последствия такого шага. Сырский признает такую возможность, однако в целом не верит, что Москва или Минск на это решатся.

Однако главком Украины не упомнил то, что в случае вступления Белоруссии в конфликт размещенные на ее территории «Искандеры» смогут простреливать всю украинскую территорию. Кроме того, Минск не давал гарантий безопасности руководству киевского режима, из-за чего адресные удары могут стать «неприятным новшеством» для элиты Украины.