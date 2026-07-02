Массированная атака ВСУ 2 июля: сотни БПЛА и погибшие

Сегодня ночью и утром над регионами России были перехвачено 327 украинских дронов. К каким последствиям привела атака, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, атака была отражена в период с 20.00 мск 1 июля до 7.00 мск 2 июля. Украинские дроны были перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей.

Также под удар попали Московский регион, Краснодарский край и Крым. Беспилотники были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей. Все дроны были самолетного типа, отмечается в сообщении на сайте военного ведомства.

Белгородская область

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 62 раза атаковали Белгородскую область, использовав для нанесения ударов как беспилотники, так и артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил сегодня в своем канале на платформе «Макс» врио губернатора Александр Шуваев.

По его словам, под ударами оказались 16 округов. Были сбиты и подавлены 172 БПЛА.

«К большому сожалению, при атаках ВСУ в Валуйском и Вейделевском округах погибли два мирных жителя. Это большая утрата для родных и близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», - сообщил врио главы региона.

Также, по его словам, девять человек пострадали в Борисовском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском и Шебекинском округах, трое из них находятся на стационарном лечении.

ВС РФ наступают за Красноармейском и в Днепропетровской области

Ленинградская область

Сегодня ночью была атакована и Ленинградская область. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о воздушной опасности в 3:10 ночи, предупредив, что возможно понижение скорости мобильного интернета.

Режим опасности атаки БПЛА был отменен в Ленинградской области в 5:10 утра.

«В ходе отражения атаки, над территорией нашего региона сбито 7 БПЛА противника», - пояснил Александр Дрозденко в своем канале на платформе «Макс».

Ростовская область

А над Ростовской областью в течение ночи было уничтожено более 25 беспилотников. Об этом губернатор Юрий Слюсарь заявил в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, ВСУ нанесли удары по шести районам: Чертковскому, Верхнедонскому, Миллеровскому, Боковскому, Шолоховскому и Тарасовскому.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», - пояснил Юрий Слюсарь.

Напомним, что ранее в Подмосковье был уничтожен 61 беспилотник. Из-за атаки Вооруженных сил Украины в Егорьевске загорелся частный дом. Погиб шестимесячный ребенок, еще три человека пострадали.