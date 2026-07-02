Бойцы группировки войск «Центр» уничтожают пехоту и технику ВСУ, наступая за Красноармейском и в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

Отмечается, что российские войска атакуют в районах населенных пунктов Гришино, Новоалександровки, Родинского и Дорожного. Поддержку штурмовикам оказывают расчеты БПЛА. Они активно уничтожают пехоту и технику украинской армии в районах Красноармейска, Димитрова и в Днепропетровской области.

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Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, у участников которой после боя были обнаружены иностранные документы западных стран. Группировка противника действовала на добропольском направлении.