Колоссальные потери под Сумами толкнули ВСУ на один шаг
Вооруженные силы Украины (ВСУ) восполнили колоссальные потери под Сумами за счет ремонтников техники.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Командование на фоне колоссальных потерь в 119-й бригаде ТерО доукомплектовало боевые группы бригады территориальной обороны военнослужащими 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона», — раскрыл источник.
ВСУ больше не могут маневрировать в зоне СВО
По словам собеседника агентства, большая часть потерь пришлась на Краснопольский район.
Ранее были раскрыты потери ВСУ за первое полугодие. С 1 января по 30 июня показатель достиг 223 290 военнослужащих.