Вооруженные силы Украины (ВСУ) восполнили колоссальные потери под Сумами за счет ремонтников техники.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование на фоне колоссальных потерь в 119-й бригаде ТерО доукомплектовало боевые группы бригады территориальной обороны военнослужащими 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона», — раскрыл источник.

ВСУ больше не могут маневрировать в зоне СВО

По словам собеседника агентства, большая часть потерь пришлась на Краснопольский район.

Ранее были раскрыты потери ВСУ за первое полугодие. С 1 января по 30 июня показатель достиг 223 290 военнослужащих.