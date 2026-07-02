Норвежский политический комментатор Гленн Дизен считает, что украинский конфликт стремительно близится к своему завершению из-за критического истощения ресурсов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению аналитика, на скорый финал указывает масштабное сокращение численности личного состава, дефицит вооружения и военной техники ВСУ. В то же время Дизен заявил о деструктивной позиции стран Европы в этом кризисе.

Он считает политику европейских государств непоследовательной. Дизен подчеркнул, что своими призывами принять Украину в НАТО Европа препятствует миру.

«Это очень по-европейски: вроде бы поддерживать Украину, но в то же время заявлять, что мира не будет», - заключил аналитик.

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Ранее Дизен заявил, что за последние 35 лет у НАТО было много возможностей наладить отношения с Россией, но альянс ими не воспользовался. Он подчеркнул, что страны НАТО могли создать общеевропейскую архитектуру безопасности и «заключить мир» с Москвой в любой момент. Вместо этого, по словам политолога, все больше денег тратится на попытки «контроля над повествованием».