Житель Нижегородской области погиб при атаке дронов

В Нижегородской области один человек погиб и, предварительно, ещё четверо пострадали в результате ночной атаки 30 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В результате падения обломков БПЛА незначительные повреждения получил промышленный объект и несколько жилых домов.

«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя... По предварительным данным, есть ещё четверо пострадавших», — написал Никитин в своём Telegram-канале.

Один пострадавший госпитализирован.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

При этом отражение атаки БПЛА на регион продолжается, работает ПВО.

В ночь на 2 июля силы ПВО уничтожили 327 украинских беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.