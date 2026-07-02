Военный РФ рассказал о системе противодействия дронам ВСУ

Российские подразделения в Донбассе создали систему противодействия дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА мобильной огневой группы отряда «Русь» Добровольческого корпуса с позывным Слово.

По его словам, ВС РФ создали систему взаимодействия, в соответствии с которой каждый сектор в регионе разделен, а каждое подразделение имеет свои задачи и свою зону ответственности.

«То есть ни одно беспилотное летающее средство не может пройти и остаться незамеченным», — подчеркнул собеседник агентства.

Боец отряда уточнил, что российские военные используют не только визуальное наблюдение, но и различные радиотехнические приспособления и радиолокационные станции. «Личная мотивация также присутствует при данной работе, так как все эти вражеские "птицы" полетят к нам домой, так сказать. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы не допустить их дальнейшего пролета и сбиваем их на начальном этапе, на этапах развертывания и эшелонирования», — добавил он.