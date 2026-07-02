Объявлено о массированном российском ударе возмездия по Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что удар был нанесен в ответ на атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России. Для выполнения задачи использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

По данным Минобороны, в результате удара были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, в министерстве сообщили, что были поражены военные аэродромы, расположенные в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Украинские СМИ писали как минимум о восьми взрывах за ночь. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога действует в Киеве и на большей части Украины.

Незадолго до этого сообщалось, что армия РФ наносит удары по военным и инфраструктурным объектам Украины беспилотниками "Герань-3", а также ракетами "Калибр" и "Циркон". По словам жителей Киева, произошли десятки прилетов. 1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные украинской разведки, что Россия в ближайшее время может нанести массированный удар по территории его страны. В тот же день украинский военный аналитик Алексей Гетьман призвал готовиться к массированному удару Вооруженных сил РФ по Украине.

По его словам, армия России продолжает наносить "массированные ракетно-дроновые удары" и в последнее время под них часто попадает Киев.