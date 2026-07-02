Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Запада недостаточно мощный военный потенциал для участия в прямом конфликте с Россией. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

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По мнению Дэвиса, западные страны хотят нанести стратегическое поражение России, поэтому сейчас наблюдается приближение их реального конфликта. Он добавил, что Москва укрепила свой военно-промышленный потенциал, в то время как другая сторона сократила военные запасы и получила долги.

«Мы знаем, каков наш реальный военный потенциал. <…> И у нас нет средств воздушного нападения, которые могли бы даже отдаленно сравниться с теми, что есть у русских. Нам нужно <…> протрезветь сейчас, пока мы еще можем», — заключил аналитик.

Ранее Дэвис заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться, пока Киев и Запад не примут условия России. Он добавил, что пока сохраняется риск нападения Запада на Москву, спецоперация будет продолжаться