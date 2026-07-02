Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью утратили способность к маневрированию и поддержке своих подразделений. Об этом он высказался в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

Риттер подчеркнул, что на этом фоне продвижение российских военных — единственное, что становится ясно. Он добавил, что солдаты ВСУ не могут их остановить, поэтому конфликт окончен.

Эксперт также сообщил, что деградация ВСУ определила и существенное ослабление позиций западных стран в противостоянии с Москвой.

«Россия на протяжении всего времени сохраняла стратегическую инициативу и побеждает не только Украину, но и коллективный Запад. <…> Россияне понимают, что здесь происходит. Они знают, каковы ставки», — заключил он.

Ранее Риттер заявил об ухудшении положения ВСУ на поле боя. По его словам, Киев проигрывает и не может переломить ситуацию.