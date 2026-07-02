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Артиллерия "Севера" уничтожила более 90 солдат и 9 пунктов БПЛА за ночь

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Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили более 90 солдат ВСУ, а также 9 пунктов управления БПЛА и 18 автомобилей высокой проходимости в Сумской и Харьковской областях за ночь, сообщили ТАСС в группировке войск.

Артиллерия "Севера" уничтожила 9 пунктов БПЛА за ночь
© РИА Новости
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 2 артиллерийских орудия, 120-мм миномет, 9 пунктов управления БПЛА, 92 военнослужащих ВСУ и 18 автомобилей высокой проходимости ВСУ", - рассказали в Северной группировке войск.