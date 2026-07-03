ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на одном из ключевых участков фронта
Министерство обороны России сообщило, что операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» сорвали попытки ротации подразделений Вооружённых сил Украины на окраинах Красного Лимана.
Беспилотники поразили пикапы и квадроциклы, использовавшиеся для подвоза личного состава и боеприпасов.
Кроме того, расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» 236-й гвардейской артиллерийской бригады точным залпом ликвидировал пункт управления беспилотной авиацией и живую силу противника, что обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений на краснолиманском направлении.
«Слабое место»: в ВСУ ужаснулись произошедшему в зоне СВО
Ранее сообщалось, что девять человек доставили в больницы после атаки ВСУ на маршрутное такси.