Грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России

Грибовидное облако поднялось над Киевом после ракетной атаки России. Фото опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Гигантский пожар под Киевом», — отмечается в публикации. По данным военкоров, гигантский столб дыма поднимается над пылающим промышленным объектом в Бучанском районом.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ выпустили по Украине не менее 30 баллистических ракет, а также около 20 крылатых ракет, включая Х-101 и «Калибры». Удары наносились по Киевской ГЭС в Вышгороде и ТЭЦ-5 в Голосеевском районе Киева, а также по месту размещения иностранных наемников. После прилетов ракет «Искандер-М» и «Циркон» в Киеве загорелись два пятизвездочных отеля — CityHotel Residence и Premier Palace.

Под ударами ВС РФ также оказались Бровары, Запорожье, Харьков, Сумы, Николаевская область и Павлоград.