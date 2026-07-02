Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала заявил, что в составе украинской армии воюют десятки тысяч иностранных наёмников, которых финансируют британская разведка Ми-6 и ЦРУ.

По его словам, их число превышает 50 тысяч, и это связано с тем, что у Украины заканчиваются людские ресурсы.

Макгрегор подчеркнул, что наёмники идут на верную гибель ради денег, и даже несмотря на огромные потери и «мясорубку» на фронте, находятся те, кто готов воевать за солидное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что на Западе назвали причину возможного крушения Евросоюза.