К крупным городам на Украине приближаются крылатые ракеты

Крылатые ракеты летят к нескольким крупным городам Украины. Об этом, об этом ссылаясь на украинские мониторинги, сообщает Telegram-канал Times of Ukraine. По имеющимся расчетам, ракеты долетят до Харькова в 02:25 мск, Днепра - в 02:40 мск, Киева - в 02:50 мск, Винницы - в 03:05 мск, Львова - в 03:30 мск.

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Всего в сторону Украины запущено около 45 авиационных крылатых ракет. Кроме того, в воздухе находится значительное количество беспилотных летательных аппаратов. 2 июля стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам украинской армии в городе Новая Одесса Николаевской области. За день до этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удар по производству двигателей для крылатых ракет "Нептун".

Поражение было нанесено также объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.