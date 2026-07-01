Вертолет США совершил аварийную посадку в Аравийском море

Военный вертолёт США MH-60S Sea Hawk совершил экстренную посадку на воду в Аравийском море. Об этом проинформировало Центральное командование ВМС США (NAVCENT).

© US Navy

Отмечается, что инцидент произошёл в среду, 1 июля. Экипаж вертолёта составляли четыре человека, трое из них спасены.

В NAVCENT подчеркнули, что оснований полагать, что аварийная ситуация была вызвана «враждебными действиями», нет.

Ранее сообщалось об аварийной посадке сверхлёгкого самолёта в Ленинградской области, при которой погиб один человек.