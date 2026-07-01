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Reuters: НАТО нечем заменить бомбардировщики, которые не хотят давать США

RT на русском

Североатлантическому альянсу нечем заменить стратегические бомбардировщики, которые не хотят давать США.

НАТО нечем заменить бомбардировщики, которые не хотят давать США
© Wikipedia

Такую информацию приводит агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО, по словам которого альянс испытывает проблемы с заменой этих бомбардировщиков.

«Основная лакуна, которую НАТО по-прежнему пытается заполнить — это стратегические бомбардировщики», — отмечается в публикации.

Ранее итальянский эксперт Лоренцо Мария Пачини заявила о разногласиях, растущих в НАТО из-за отношения к Украине.