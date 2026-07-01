НАТО нечем заменить бомбардировщики, которые не хотят давать США

Североатлантическому альянсу нечем заменить стратегические бомбардировщики, которые не хотят давать США.

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Такую информацию приводит агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО, по словам которого альянс испытывает проблемы с заменой этих бомбардировщиков.

«Основная лакуна, которую НАТО по-прежнему пытается заполнить — это стратегические бомбардировщики», — отмечается в публикации.

Ранее итальянский эксперт Лоренцо Мария Пачини заявила о разногласиях, растущих в НАТО из-за отношения к Украине.