«Радиостанция Судного дня» передала загадочное послание о дорогах

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как The Buzzer («Жужжалка») и «Радиостанция Судного дня», передала загадочное сообщение о дорогах. Об этом пишет отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Активность станции была зафиксирована в среду, 1 июля, в 16:55 мск. По традиции, трансляция содержала набор букв и цифр, а также слова «назначение» и «бортовщик».

«НЖТИ 01616 НАЗНАЧЕНИЕ 7272 3084 БОРТОВЩИК 2434 5573», — говорилось в двойном сообщении.

Слово «бортовщик» вызвало значительный интерес у пользователей. Они пояснили, что бортовщиками называют рабочих, которые устанавливают дорожные бордюры.

В связи с этим, комментаторы пришли к выводу, что послание имеет отношение к дорожным работам, либо инцидентам на дорогах.

Часть подписчиков предположила, что сообщение связано с текущей международной повесткой — нападениями на танкеры, высадкой десанта на борт того или иного судна.

Ранее сообщалось, что в июне «Жужжалка» вещала со значительными перерывами. В частности, трансляции не велись 2-10, 12-14, 16-17, 19-21, 23, 26-28, 30 июня.

Вместе с тем, 24 июня станция выпустила 20 сообщений, часть из них была двойными. Ряд слов вызвал у пользователей страх («вурдалак», «мракощуп»), а ряд — смех («фрицотютя» и «битотютя»).