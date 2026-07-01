Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможном массированном ударе со стороны Вооружённых сил России в ночь на 2 июля. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на его выступление.

По словам Зеленского, на сегодняшний день «поступила информация о подготовке Россией нового масштабного ракетного обстрела».

Зеленский отметил, что речь идёт о данных разведки, которые требуют серьёзного внимания и готовности со стороны украинских властей и населения.