Во Вьетнаме показали умную турель с советской «Дашкой»

Дистанционно управляемую турель, вооруженную советским крупнокалиберным пулеметом ДШК, показали во Вьетнаме. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фото можно заметить умную турель в кузове пикапа. Изделие получило тепловизор и лазерный дальномер. Можно допустить, что мобильную установку с «Дашкой» создали для борьбы с дронами.

Базовый пулемет Дегтярева — Шпагина разработали в конце 1930-х годов. Эффективная дальность стрельбы составляет 3500 метров. Пулемет использует патроны 12,7х108 миллиметров.

В июне в Мали заметили бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» Африканского корпуса Вооруженных сил России, вооруженный китайским крупнокалиберным пулеметом W85.

В апреле в сети появились кадры испытаний российской турели с искусственным интеллектом. Telegram-канал «Военная хроника» писал, что автоматизированный модуль с пулеметом ПКТ можно использовать для защиты бронетехники.