Минобороны показало уничтожение пяти украинских БЭК в Черном море

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения пяти украинских безэкипажных катеров в северо-восточной части акватории Черного моря.

Для уничтожения морских целей были задействованы сразу несколько видов вооружения, включая ПТРК «Корнет», БМП-2 с боевым модулем «Бережок», барражирующий боеприпас «Ланцет», самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С», а также расчеты тактической огневой группы.

На опубликованных кадрах показано обнаружение быстроходных безэкипажных катеров средствами наблюдения в ночное время, их сопровождение и последовательное поражение различными средствами огневого воздействия. На видео запечатлены прямые попадания по морским целям, после которых происходят мощные взрывы.

«Тайна лазерной точки»: выяснилось, когда упадут все мосты на Украине

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения безэкипажного катера «Сарган-2» в Черном море с применением БПЛА «Герань». В кадре - быстро движущийся морской дрон, оставляющий за собой заметный след на поверхности воды. Оператор сопровождает цель в перекрестии прицела, после чего фиксируется точное попадание.