Новости СВО сегодня: «Солнцепек» против ВСУ и таран под Красным Лиманом

В среду, 1 июля, в Минобороны России сообщили об уничтожении украинских дронов и опорных пунктов ВСУ в районе Красного Лимана. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Работа ПВО на добропольском направлении

Российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» нанесли удар по воздушным объектам на добропольском направлении, рассказали в Минобороны. Во время дежурства были нейтрализованы как разведывательные, так и ударные беспилотные летательные аппараты.

Действия зенитчиков позволили обезопасить воздушное пространство в зоне ответственности группировки войск «Центр». Все назначенные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, подчеркнули военные.

Ситуация в районе Дружковки

В районе Дружковки с помощью беспилотных систем был выведен из строя наземный робототехнический комплекс ВСУ, доставлявший грузы. Воздушная разведка зафиксировала движение платформы, после чего по ней был нанесен точный удар, сообщили в Минобороны РФ.

В результате прекратился подвоз снабжения к позициям ВСУ на константиновском направлении. Кадры с камер контроля подтвердили остановку и разрушение робота.

Удары артиллерии под Константиновкой

Артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли удары по местам размещения ВСУ в пригороде Константиновки, заявили в Минобороны. Наведение на цели и фиксация результатов проводились совместно с операторами разведывательных дронов.

После обнаружения групп ВСУ, переместившихся в частный сектор поселка Алексеево-Дружковка, по их укрытиям был открыт огонь. Контрольные кадры подтвердили выполнение задачи.

Дроны на ореховском направлении

На ореховском направлении в Запорожской области подразделения беспилотных систем ВС РФ вывели из строя несколько единиц техники ВСУ. С помощью ударных FPV-дронов в воздухе были перехвачены три тяжелых грузовых гексакоптера R-18, перевозивших продовольствие, сообщили в Минобороны. Кроме того, были повреждены два пикапа ВСУ.

Таран под Красным Лиманом

В районе Красного Лимана операторы FPV-дронов применили тактику воздушного тарана, рассказали в Минобороны РФ. Таким способом в воздухе были уничтожены несколько украинских гексакоптеров типа R-18.

«Солнцепек» против ВСУ

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» нанес удар по укрепленному опорному пункту ВСУ в районе Красного Лимана, сообщили в Минобороны. После выполнения залпа термобарическими боеприпасами расчет оперативно сменил позицию. Действия артиллеристов помогли штурмовым группам ВС РФ продвинуться на этом участке.

Удар «Гиацинтов»

Артиллерийские расчеты самоходных орудий «Гиацинт-С» поразили опорные пункты ВСУ, расположенные в лесу Запорожской области. Координаты объектов передала воздушная разведка, заявили в Минобороны. Укрепления ВСУ на этом участке были ликвидированы.