Ситуация с систематическими пытками новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины — это позор для украинской армии. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

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По его словам, расследование истязаний в полку якобы началось еще до того, как украинские журналисты впервые опубликовали расследование о проблемах в армии.

— Это позорная история с точки зрения того, что она вообще существует в Вооруженных силах воюющей страны, где военнослужащий должен погибать не в тылу, а должен готовиться к защите своей страны, — цитирует Сырского Lenta.ru.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявлял, что российские военные подвергаются в украинском плену пыткам на электрическом стуле и постоянным избиениям. По его словам, линия боевого соприкосновения на Украине «нафарширована тайными тюрьмами».

Ранее комитет ООН выразил обеспокоенность информацией о пытках и жестоком обращении в отношении российских военнопленных на Украине. В организации подчеркнули, что запрет на пытки абсолютен и не содержит каких-либо исключений, независимо от обстоятельств.