Подарок от Макрона и ответ РФ: Киев может начать производить ракеты SCALP

Киев обсуждает с Парижем получение лицензии на производство крылатых ракет SCALP. При этом на территории Украины физически отсутствует точки, по которым российские войска не могли бы нанести гарантированный ракетный удар, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Киев ведет переговоры с Парижем о получении лицензии на производство ракет SCALP, однако «это непростой процесс, касающийся интеллектуальной собственности».

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич назвал подобные переговоры «логичным продолжением июньской встречи G7 в Эвиан-ле-Бене» и заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.

По его словам, Украина очень хочет стать полноправным партнером для европейских компаний, производящих оружия, однако лицензия для той или иной ракеты – это миллиарды долларов и 200-300-500% рентабельности.

«Я не очень уверен, что совместная французско-британская компания, которая обладает правами на производство ракет Storm Shadow/SCALP, вдруг отдаст это дело на производство Украине. Есть высокий риск утечки информации. Это же быстро перекупается - с учетом продажности на Украине всего. Также возникают запредельные риски ударов по этим цехам ракетным», - пояснил Андрей Клинцевич.

Эксперт напомнил, что «на территории Украины физически отсутствует точки, по которым не могли бы нанести гарантированный ракетный удар ВС России, поэтому странно переносить производство ракет в зону боевых действий.