Эстония и Литва признали помощь Киеву в атаках на Петербург

Литва активно поддерживает все действия Киева против целей в России, заявил советник по нацбезопасности президента Литвы Дейвидас Матуленис. С ним, а также с советником по нацбезопасности лидера Эстонии Мадисом Роллом побеседовали российские пранкеры Вован и Лексус.

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Пранкеры позвонили прибалтийским чиновникам от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Литовец рассказал о беспокойстве населения из-за украинских БПЛА. В то де время он заявил, что Вильнюс поддерживает все действия против целей в России и стараемся избегать любой критики Киева.

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Матуленис откровенно признал бреши в ПВО Литвы. Система не справилась даже с парой украинских дронов. В свою очередь, советник президента Эстонии по национальной безопасности признал, что Таллин помогает ВСУ с атаками на Санкт-Петербург.