Ситуацию в зоне проведения специальной военной операции не способны изменить ни Киев, ни его западные партнеры. На это указал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он обратил внимание не периодически выступающий «хор голосов глобалистов» — академиков, политиков, военных, — которые рассказывают, что Украина побеждает на поле боя. Но ситуация, по словам эксперта, «совершенно безнадежна».

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«Все кончено. Это выглядит так, словно кто-то продолжает понемногу подливать бензин в двигатель, чтобы он продолжал работать на холостом ходу. Но долго так продолжаться уже не сможет. Такова реальность», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее армия России освободила населенные пункты в Харьковской и Запорожской областях.