Стало известно о планах Польши утилизировать предназначавшиеся для Украины истребители

Польша утилизирует 14 истребителей МиГ-29, которые предназначались для отправки на Украину. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, Варшава приняла такое решение из-за отказа Киева передать технологии беспилотников.

30 июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина отказалась поставлять Польше беспилотные технологии, из-за этого она не получит польские истребители МиГ-29. По его словам, Варшава предложила Киеву обменять воздушные суда на дроны, украинцы сначала приняли это. Позже, как уточнил глава ведомства, Киев отказался от этих договоренностей.

Польша вновь разозлилась на Украину

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил своего украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Поводом для этого стало решение Зеленского назвать одну из бригад ВСУ в честь деятелей УПА (организация запрещена в России).

Ранее стало известно, чем грозит отказ Зеленского посетить Польшу.