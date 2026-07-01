Мощнейший клин в сердце обороны ВСУ: подробности успешных операций ВС РФ в зоне СВО

Российские войска продолжают стремительное наступление сразу на двух стратегических направлениях, в Запорожской области они сумели вбить «мощнейший клин в тыл Орехова». Что происходит на линии соприкосновения войск, рассказали aif.ru военные эксперты.

Ранее стало известно об освобождении в Запорожской области населенных пунктов Лесное и Ровное. А на стыке ДНР и Днепропетровской области были взяты под российский контроль сразу три населенных пункта — Новоскелеватое, Богодаровка и Писанцы.

Освобождение Лесного и Ровного — это прорыв первой линии обороны противника, выход на оперативный простор и создание угрозы тылам группировки Вооруженных сил Украины под Ореховом. Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что российским военным удалось вбить «мощнейший клин в тыл Орехова».

«Это не конец движения вперед. Скоро еще новости будут. Любицкое скоро падет. И, думаю, Долинка», — пояснил он.

Падение Любицкого и Долинки откроет российским войскам дорогу к следующим рубежам. В случае перехода населенных пунктов под российский контроль Орехов окажется в полукольце.

А главной целью на стыке ДНР и Днепропетровской области остается райцентр Покровское, представляющий собой серьезный узел обороны. Без его взятия фланг группировки «Восток» будет подвисать, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

«Этот узел прикрывает северный охват (в сторону Орехова). Обойти его нельзя, так как он является ключевым элементом обороны на запорожском направлении. В Покровском ВСУ накапливают резервы. Изначально они планировались для запорожского направления, но из-за текущего продвижения их могут перебросить для сдерживания. В любом случае Покровское брать необходимо», — констатировал он.

При этом в Киеве не теряют надежду перехватить инициативу и, по данным военных экспертов, планируют очередную попытку контрнаступления — на этот раз в Запорожской области. Со своей стороны ВС РФ предпримут все необходимое, чтобы не допустить реализации планов Владимира Зеленского, отмечает газета.

Ранее военные эксперты предупредили, что украинские власти и командование Вооруженных сил Украины могут рассчитывать на «два отвлекающих удара»: по Крыму и Брянской области. Однако основной удар может быть нанесен на Запорожском фронте, с выходом на сухопутный коридор в Крым.