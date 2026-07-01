Российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации хорватскую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства. О поражении техники, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили на фронт, сообщило Минобороны.

В ведомстве отметили, что удар по поставленному Украине вооружению нанесли подразделения группировки войск «Север». Уничтожение техники произошло в Харьковской области.

ВСУ также потеряли американский бронеавтомобиль HMMWV, 10 пикапов и два артиллерийских орудия.

По информации Минобороны, Россия установила контроль в селе Украинское в Харьковской области, где бои вели военнослужащие северной группировки войск.