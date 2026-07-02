Telegraph: в канцелярии Стармера не знают, откуда взять деньги на милитаризацию

Правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера не определило способы финансирования роста оборонных расходов Великобритании, несмотря на обещания ускорить милитаризацию страны. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии главы правительства.

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30 июня правительство представило оборонный инвестиционный план, который предполагает увеличение военных расходов на £15 млрд ($19,8 млрд) в течение четырех лет. При этом, как следует из письменного заявления министра финансов Рейчел Ривс, направленном британским парламентариям, на данный момент власти нашли возможность гарантировать выделение лишь £10,3 млрд ($13,6 млрд) на дополнительные военные нужды за счет сокращения инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства и энергетики.

Однако, как пишет The Daily Telegraph, даже эта сумма на практике не подкреплена конкретными финансовыми обязательствами, поскольку урезание расходов на строительство дорог позволит перенаправить лишь £700 млн ($935 млн). Представитель канцелярии премьера заявил, что детали, касающиеся финансирования оборонного инвестиционного плана, будут расписаны в следующем бюджете, который будет представлен осенью. Учитывая заявление Стармера об отставке, к тому моменту в стране уже будет новый премьер-министр, которому придется выполнять обещания своего предшественника.

Согласно изданию, наиболее вероятный преемник Стармера, бывший мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм будет вынужден либо резко сокращать правительственные расходы, в том числе отказаться от планов строительства новых больниц, либо идти на повышение налогов. Еще одним вариантом пополнения казны для проведения милитаризации считается выдача новых разрешений на добычу нефти и газа в Северном море, однако против этого выступает министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Эд Милибэнд, который, по данным газеты, может занять кресло главы Минфина в новом кабмине.

Во вторник Стармер заявил, что к 2029 году ежегодные расходы на оборону в Великобритании будут составлять почти £80 млрд ($105 млрд). Еще два года назад военные траты находились на уровне £54 млрд в год ($70 млрд).

Отставка Стармера

22 июня Стармер сообщил о намерении покинуть посты лидера правящей Лейбористской партии и премьера Великобритании. 9 июля, согласно установленным им правилам, начнется официальное выдвижение кандидатов на должность лидера партии, которое продлится до 17 июля. Победитель, который автоматически возглавит правительство, должен занять пост до возвращения парламентариев с летних каникул, то есть до 1 сентября.

В настоящее время о желании участвовать в гонке заявил лишь Бернэм, который 18 июня был избран в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента. Если ни один другой депутат от Лейбористской партии не последует его примеру, то Бернэм станет премьером уже 20 июля.