ВС РФ наносят мощные удары по целям в Кировоградской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что объекты ВСУ в Кировоградской области стали одной из целей для российских сил из-за роли региона в украинской военной логистике. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам Лебедева, около 80 процентов всех операций в Кировоградской области связаны с крупными железнодорожными узлами. На этом направлении он выделил станции Апостолово и Знаменка. Через Знаменку идут военные грузы из Одессы и Николаева, которые затем переправляются на восточное направление.

Лебедев добавил, что целями российских сил регулярно становятся военные аэродромы Долгинцево и Канатово под Кировоградом. Он отметил, что это происходит примерно раз в два месяца.

Сам Кировоград Лебедев охарактеризовал как сугубо промышленный и рабочий центр. Он подчеркнул, что город застраивался в советское время с акцентом на тяжелую индустрию, и сейчас его мощности активно используют ВСУ.

В Кировограде действует множество заводов и цехов. Лебедев отметил, что на местных предприятиях штампуют детали для самолетов. Также там расположен крупный автомобильный завод. Сейчас, по словам Лебедева, это предприятие специализируется на сложном ремонте тяжелой военной техники.

В конце прошлой неделе сообщалось о взрывах в Кировограде. СМИ писали, что взрывы произошли на фоне воздушной тревоги. Первого июля власти Украины сообщили об отключения электричества в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.